Калининград оказался на втором месте в топе популярных для новогодних поездок городов

Санкт-Петербург и Калининград стали самыми популярными городами для новогодних поездок россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса бронирования жилья «Суточно.ру», в котором приняли участие 4,8 тыс. респондентов, сообщил ТАСС основатель и генеральный директор сервиса Юрий Кузнецов.

«Самым популярным городом для новогодних поездок стал Санкт-Петербург — за него проголосовали 19% опрошенных. На втором месте — Калининград (17%). Москву для чистоты эксперимента мы решили не включать в список, в целом она стабильно входит в первую тройку», — пояснил Кузнецов.

В топ-10 направлений вошли Красная Поляна (13%), Великий Устюг (12%), Кисловодск (11%), Казань (8%), Шерегеш (7%), Сортавала (6%), Дербент (4%) и Петрозаводск (3%). Респонденты также отметили Екатеринбург, Суздаль, Мурманск, Архангельск и Сахалин.

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