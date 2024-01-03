В Светлогорске снова открывается Музей леса

В Светлогорске возобновляет работу Музей леса. Открытие пройдет 4 января в 12:00 (0+).

«В программе открытия предусмотрено множество увлекательных мероприятий для посетителей всех возрастов. Приглашаем вас на экскурсию по обновленной экспозиции музея, где вас ждут увлекательные рассказы о жизни леса и его обитателях. Вы раскроете для себя множество тайн и неизведанных фактов о богатстве нашей природы. И, конечно же, наше открытие не обойдется без встречи с самым любимым гостем Нового Года — Дедом Морозом!» — сообщается на странице музея «Вконтакте». Стоимость участия в празднике — 300 рублей (для детей до трех лет — бесплатно).

Музей леса в Светлогорске создали по инициативе лесничего Владимира Харитоненко, который в 1980 году начал собирать специализированную коллекцию. Двухэтажное кирпичное здание для музейной экспозиции построили в 1986 году. После смерти Харитоненко музей временно закрыли, потом снова запустили в 2015 году, но в 2019 году его работу приостановили.

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