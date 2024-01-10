Светлана Загребина покинула пост директора Музея янтаря

Светлана Загребина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Светлана Загребина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Светлана Загребина покинула пост директора Музея янтаря, сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Светлана Александровна возглавила музей в 2020 году. До этого она занимала должность заместителя министра по культуре и туризму Калининградской области. Среди важных итогов работы Светланы Загребиной как директора музея — разработка проектно-сметной документации, получившей государственную экспертизу, по нескольким объектам, в том числе по зданию Янтарной мануфактуры; модернизация экспозиции, пополнение фондов уникальными экспонатами; проведение аварийно-реставрационных работ башни „Дона“... А также, что немаловажно для жизни музея, внебюджетные доходы музея увеличены почти в три раза, а посещаемость выросла на 30 тысяч человек в год (для сравнения взяты 2019 и 2023 годы)», — пояснили в Музее янтаря.

На посту директора Светлана Загребина сменила Татьяну Суворову, которая руководила музеем около 17 лет. «Я работала в должности заместителя министра по культуре и туризму, и мой контракт, который подписывается ежегодно, подходил к концу. Тогда [руководитель ведомства] Андрей Викторович Ермак, взвесив все мои знания, умения, опыт работы, предложил мне возглавить Музей янтаря, потому что учреждение ждёт большая модернизация, связанная с восстановлением Янтарной мануфактуры», — рассказывала Загребина в интервью «Новому Калининграду» в 2020 году.

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