В зоопарке хотят построить павильон-яйцо (эскиз)

В Калининградском зоопарке планируют построить павильон в виде яйца, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе учреждения.



«Здесь разместится большая выставка амфибий, которую сейчас просто физически невозможно „впихнуть“ в пространство террариума, самые разнообразные интерактивные элементы экспозиции, в общем, всё, что мы так хотим рассказать об удивительном мире яйцекладущих животных», — говорится в телеграм-канале учреждения.

На проектирование павильона хотят направить около 4 млн рублей, выигранных в рамках конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина на развитие просветительского проекта о яйцекладущих животных «От яйца. Ab ovo». Расположить «Яйцо» хотят напротив террариума. Сейчас на этом месте находится склад, построенный несколько десятков лет назад.

Сроки строительства павильона пока не определены. «Наша практика показывает, что если деньги на строительство выделяют, хорошо к этому моменту иметь уже полностью разработанный, прошедший все экспертизы проект. Под такое и дают охотнее, и не приходится тратить время на проектирование», — пояснили в пресс-службе зоопарка.