Калининградский зоопарк и «Дом китобоя» выиграли 7 млн рублей от Фонда Потанина

«Дом китобоя» и Калининградский зоопарк стали победителями конкурса «#фондпотанина25», приуроченного к 25-летию Благотворительного фонда Владимира Потанина. Они выиграли гранты на сумму 3 и 4 млн рублей соответственно.

По словам куратора проектов АНО «Музей городской жизни» Юлии Чуриловой, средства пойдут на развитие материально-технической базы «Дома китобоя». «Мы сможем делать более сложные в техническом плане выставочные, театральные и просветительские проекты. А их на предстоящий год запланировано не меньше, чем было в прошлом. Также теперь у нас есть возможность чаще приглашать для выступлений спикеров из других городов», — цитирует Юлию Чурилову телеграм-канал «Дома китобоя».

В разговоре с «Новым Калининградом» она отметила, что во второй половине 2024 года планируется новый художественный проект, подводящий итог деятельности АНО «Музей городской жизни» за десять лет, ее работе с наследием и коллекциями двух музеев («Дом китобоя» и Altes Haus), коммуникацией с городом, горожанами и временем. «Такой день рождения-рефлексия», — пояснила Чурилова.

Калининградский зоопарк планирует направить грант на развитие проекта «От яйца. Ab ovo!». «Зоопарк впервые стал победителем [конкурса Фонда Потанина] в 2017 году. Тогда выиграл проект, посвященный многообразию яйцекладущих животных „От яйца. Ab ovo“. Поэтому на конкурс #фондпотанина25 мы и подали заявку, предполагающую развитие нашего яичного проекта, — рассказали „Новому Калининграду“ в пресс-службе учреждения. — 3 млн рублей предполагается потратить на проектирование нового павильона „Яйцо“. Сейчас наш террариум не вмещает все, что мы хотим показать людям, поэтому в „Яйцо“ переедет часть коллекции террариума. Также там предполагается создать лабораторию яйца. Миллион также пойдет на проектирование, если не хватит основных средств».

Расположить павильон «Яйцо» хотят напротив террариума. Сейчас на этом месте находится склад, построенный несколько десятков лет назад. Внутри хотят здания хотят разместить выставку амфибий и «много интерактивных элементов».

Всего на конкурс Фонда Потанина подали 153 заявки из 46 регионов. К экспертизе допустили 132 из них. Победителями стали 50 организаций. Ещё три учреждения, в том числе Калининградский зоопарк, стали победителями публичного голосования.

Эскизы предоставлены пресс-службой Калининградского зоопарка