Под Озерском открывается горнолыжный комплекс

В спортивно-туристическом комплексе «Горка» в поселке Ново-Гурьевское под Озерском запускают лыжные трассы. Техническое открытие пройдет 13 января (0+), сообщается на странице «Горки» «Вконтакте».

В этот день начнут работу два склона — для катания на лыжах и сноубордах, а также для тюбинга. Дневной ски-пасс стоит 2000 рублей для взрослых и 1000 рублей для детей.

«Горные лыжи и ботинки к ним можно будет взять у нас в аренду, а вот любителей сноубордов ждём со своим инвентарём, так как у нас их пока не будет», — отмечается в публикации.

Стоимость проката горнолыжного инвентаря (ботинки, палки, горные лыжи) составит 3000 рублей (залог — 15 000 рублей). На склоне для тюбинга можно будет кататься только на арендованных «ватрушках» (800 рублей).

С 09:00 до 19:00 на территории комплекса будет работать фудтрак. Склоны будут работать в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00, отмечается на странице СТК «Горка».