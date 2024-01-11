Под Озерском открывается горнолыжный комплекс

В спортивно-туристическом комплексе «Горка» в поселке Ново-Гурьевское под Озерском запускают лыжные трассы. Техническое открытие пройдет 13 января (0+), сообщается на странице «Горки» «Вконтакте».
В этот день начнут работу два склона — для катания на лыжах и сноубордах, а также для тюбинга. Дневной ски-пасс стоит 2000 рублей для взрослых и 1000 рублей для детей.
«Горные лыжи и ботинки к ним можно будет взять у нас в аренду, а вот любителей сноубордов ждём со своим инвентарём, так как у нас их пока не будет», — отмечается в публикации.
Стоимость проката горнолыжного инвентаря (ботинки, палки, горные лыжи) составит 3000 рублей (залог — 15 000 рублей). На склоне для тюбинга можно будет кататься только на арендованных «ватрушках» (800 рублей).
С 09:00 до 19:00 на территории комплекса будет работать фудтрак. Склоны будут работать в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00, отмечается на странице СТК «Горка».Ранее инвестор проекта Андрей Логиновский сообщил «Новому Калининграду», что объем инвестиций в создание лыжного курорта составляет около 200 млн рублей, а предполагаемый срок окупаемости — от семи до десяти лет. «Мы хотим сделать [снежную] подушку толщиной около полуметра. Она сможет держаться пару месяцев. Система оснежения сможет работать (создавать снег — прим. „Нового Калининграда“) при температуре от минус трех градусов. Желательно минус 15. В основном, это делают по ночам, такие температуры у нас бывают. А эксплуатировать можно и при ноле, и плюс пяти. Главное, чтобы не было дождя», — пояснил предприниматель.