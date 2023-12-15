Лыжный курорт под Озерском хотят запустить на зимних каникулах

Спортивно-туристический комплекс «Горка» в поселке Ново-Гурьевское под Озерском планируют запустить на новогодних каникулах. Об этом «Новому Калининграду» сообщил инвестор проекта Андрей Логиновский.

«Если позволит температурный режим — где-то минус должно быть хотя бы недельку, то вполне возможно, что мы частично склон откроем на каникулах. Основной подъемник будет работать где-то в конце января, а систему оснежения мы запустим через неделю», — пояснил предприниматель.

По его словам, объем инвестиций в создание лыжного курорта составляет около 200 млн рублей, а предполагаемый срок окупаемости — от семи до десяти лет. «Все зависит от погоды. Это один момент, но курорт всесезонный. Он создавался как межсезонная база для подготовки к зиме, то есть сюда могут приезжать семьи с активным образом жизни, горнолыжные клубы, спортивные школы, — считает Андрей Логиновский. — Нужно только сделать гостиницу, тогда можно круглогодично тренироваться. Мы сделали роллерную трассу, памп-трек. горнолыжный тренажер, скайтек, пляжный воллейбол, веревочный парк».

Склон планируется искусственно оснежить. «Мы хотим сделать подушку толщиной около полуметра. Она сможет держаться пару месяцев. Система оснежения сможет работать (создавать снег — прим. „Нового Калининграда“) при температуре от минус трех радусов. Желателньо минус 15. В основном, это делают по ночам, такие температуры у нас бывают. А эксплуатировать можно и при ноле, и плюс пяти. Главное, чтобы не было дождя», — рассказал инвестор.

На каникулах, отмечает Андрей Логиновский, откроется только часть трасс. Перепад высот на большом склоне увеличили с 40 до 52 метров. Длина трассы на нем составит 300-330 метров. Перепад высот на учебном склоне — примерно десять метров, длина трассы на нем — 120 метров. Также на лыжном курорте оборудовали детский тюбинговую трассу с барьерами. «Сейчас мы частично запускаем две трассы — детский склон и часть основного. Ставим бейби-лифт, безопорный подъемник, который позволит пользоваться склоном на каникулах. А уже в январе будет стоять большой подъемник, сможем тогда катать всю длину склона», — пояснил Логиновский.

Напомним, экс-директор АО «Черняховский райавтодор» и компании «Балт-Ойл-Трейд» Андрей Логиновский приобрел земельный участок с бывшим горнолыжным комплексом «Малые Бобры» в поселке Ново-Гурьевское весной 2022 года. В прошлом году предприниматель получил грант регионального минкульттуризма на развитие горнолыжного спорта.

Прежний лыжный курорт «Малые Бобры» закрылся в Ново-Гурьевском в 2019 году.