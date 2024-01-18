Музей Мирового океана решил сделать в Янтарной мануфактуре открытое фондохранилище

В бывшем производственном корпусе Янтарной мануфактуры на ул. Портовой решили сделать открытое фондохранилище Музея Мирового океана. В этом году планируется откорректировать проект реконструкции здания, сообщила директор учреждения Светлана Сивкова на пресс-конференции в местном филиале «Российской газеты» 18 января.

По ее словам, документация разрабатывался в рамках программы приграничного сотрудничества, однако программа «развалилась», а проект не получил положительное заключение экспертизы. «Прошло время, мы несколько изменили функциональное направление нашей Янтарной мануфактуры, — пояснила Светлана Сивкова. — Скорее всего, это будет открытое хранение музейного фонда „Морское собрание“ с коллекцией подводной археологии, боксами для реставрации, которые уже работают, реставрационными мастерскими. И как раз сегодня встречаемся с проектантами, которые делают корректировку проекта за наши внебюджетные средства».

Завершить разработку документации и пройти экспертизу планируется в 2024 году. Сумму корректировки проекта Светлана Сивкова называть не стала, однако отметила, что это «небольшая сумма». Предполагаемые сроки открытия Янтарной мануфактуры она также не стала озвучивать. «Все зависит от того, как сдвигаются строки „Планеты Океан“. Потому что у нас штатная численность [сотрудников] не увеличивается. Мои сотрудники сейчас работают над созданием „Планеты Океан“ и те же самые [люди] работают над 110 выставками, которые проходят в музее. Штаты будут расширены тогда, когда будет введена в строй „Планета Океан“», — отметила Светлана Сивкова.

Она добавила, что в Министерстве культуры РФ также выступили за то, чтобы завершить работу над строительством «Планеты Океан», а же после приступить к Янтарной мануфактуре. «Мы говорим так: дай бог нам в 2025 году приступить к работам по Янтарной мануфактуре. Это было бы очень хорошо», — считает руководитель Музея Мирового океана.

В Янтарной мануфактуре также планируется проводить встречи для представителей морских профессий. «Знаете, у нас когда-то был Дворец культуры моряков, и там собирались моряки. Был Дворец культуры рыбаков, и там собирались рыбаки. Сейчас нет места ни у моряков, ни у рыбаков. Поэтому мы назвали это „Морское собрание“. Это еще и место встреч всех морских профессий — и для яхтсменов, и для рыбаков, и для моряков. Ведь они у нас собираются в музее, у нас собирается клуб капитанов, федерация парусного спорта, практически яхтсмены, инженеры. Поэтому в этом публичном открытом пространстве планируется большой зал для проведения мероприятий, встреч и так далее», — сказала Светлана Сивкова.

Напомним, комплекс зданий Янтарной мануфактуры передали в оперативное управление Музея Мирового океана и Музея янтаря. В бывшем производственном корпусе, которым занимается Музей Мирового океана, планировали открыть историко-культурный центр «Морское наследие», в бывшей административной части — оборудовать экспозиции, посвящённые теме янтаря в искусстве XX-XXI веков.