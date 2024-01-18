Сивкова пояснила свои слова о «жуткой кенигсберщине»

Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова пояснила свои слова о «жуткой кёнигсберщине», сказанные на совете по туризму в декабре прошлого года.



«В это понятие я вкладываю только одно — лубок. Вот когда лубок, тогда плохо. Когда лубок российский, это плохо. Когда лубок кенигсбергский, это тоже плохо. А когда культура, история, архитектура — это прекрасно. Мы храним историю, культуру и архитектуру, этим мы занимаемся. Как только появляется кёнигсбергский лубок, это „жуткая кенигсберщина“», — заявила Светлана Сивкова на пресс-конференции в местном филиале «Российской газеты» 18 января.

На замечание журналистов о том, что Музей Мирового океана также использовал кенигсбергские символы, в частности, прусского кота (ежегодно музей проводит Неделю прусского кота — прим. «Нового Калининграда»), Светлана Сивкова ответила следующее: «[Прусский кот] — это работа прекрасного скульптора, заслуженного художника России Людмилы Богатовой. Это прекрасная работа, художественное произведение».

В декабре прошлого года на совете по туризму доктор исторических наук, профессор БФУ им. Канта Геннадий Кретинин выразил обеспокоенность засильем литературы про Кенигсберг в книжных магазинах Калининграда и предложил создать специальные издательские программы для книг о советском и российском периоде региона. Его идею поддержала Светлана Сивкова. «Что мы читаем, что мы дарим, что увозят туристы — это катастрофа на самом деле. Просто простите, это не Калининград, это какая-то жуткая кенигсберщина. Даже не в лучшем виде, с таким „мистификасьон“», — сказала она.

На пресс-конференции в «Российской газете» директор Музея Мирового океана добавила, что согласилась с идеей Геннадия Кретинина в том, что «нужно больше писать о городе, о современных достижениях». «Мы не лыком шиты, мы многое сделали для своего города и должны этим гордиться», — считает Светлана Сивкова.