«Жуткая Кенигсберщина»: на совете по туризму обеспокоились книгами для туристов

На заседании регионального совета по туризму 15 декабря обеспокоились засильем литературы про Кенигсберг в книжных магазинах Калининграда. Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова назвала ситуацию «катастрофой», а доктор исторических наук, профессор БФУ им. Канта Геннадий Кретинин предложил создать специальные издательские программы для книг о советском и российском периоде.

«Заходишь в магазин книжный — буклеты, книги, издания самые свежие, только что из-под станка... И все это связано с нашей прошлой территорией и историей восточно-прусской. Хорошо мы про экономику говорим, но надо говорить и про историю нашу, российскую. Ведь ничего солидного издательского нет. Приезжают туристы и увозят отсюда кусок Восточной Пруссии, но они не увезут отсюда, допустим, „Восточно-прусскую операцию“», — заявил Геннадий Кретинин.

После он обратился к участникам и слушателям заседания с вопросом о том, знакомо ли кому-нибудь имя Михаила Георгиевича Григоренко. В ответ поднялись несколько рук. «Понятно, понятно, всё понятно... Григоренко Михаил Георгиевич — человек, который ввел в строй в 1945 году здание по адресу Дмитрия Донского, 1 (здание правительства Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“), Дом офицеров, первый драмтеатр, санаторий в Светлогорске.... И это все ничего. Он построил первый в стране памятник нашей победы. Памятник 1200 [гвардейцам] построил Григоренко. Кто знает об этом? Почему о Григоренко никто ничего никогда не знал?» — задался вопросом Геннадий Кретинин.

По его мнению, можно привести еще много подобных примеров. «Туристы приезжают к нам миллионами и уезжают отсюда, прихватив с собой какой-нибудь буклетик или что-то такое. Мы должны обратить особое внимание на политическую составляющую, как мы ни хотим этого, но надо. Надо говорить о наших современных достижениях», — считает профессор БФУ им. Канта.

Он предложил запустить в Калининградской области специальные издательские программы. «Конечно, издатели не согласятся по тем или иным причинам, — отметил историк. — Так, может, разрабатывать программы, которые заинтересуют этих издателей? И будут лежать у нас буклеты, всевозможные открытки, календари с портретами на каждом шагу. И пусть покупают и везут, пусть о нас знают! Извините за эмоциональность».





Идеи Геннадия Кретинина поддержала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова. «Что мы читаем, что мы дарим, что увозят туристы — это катастрофа на самом деле. Просто простите, это не Калининград, это какая-то жуткая кенигсбергщина. Даже не в лучшем виде, с таким „мистификасьон“. Конечно, надо рассказывать [о нас], у нас прекрасная история, мощная национальная история, и ты думаешь: „Какие переселенцы, они же такие крутые вообще!“».

На брифинге после заседания министр по культуре и туризму Андрей Ермак не согласился с высказанными на совете оценками книжного рынка. «Я здесь не вижу какой-то сильной проблемы, которую показали коллеги, — сказал он. — Может быть, они имели в виду, что не появляется каких-то новых, ярких, сувенирных изданий по советскому периоду. Отчасти это и не так».

В качестве примера Андрей Ермак привел издание Владимира Воронова «Калининград 1946-1966. Фотографии из семейного альбома», которое «прекрасно раскупается в качестве подарка». «Может быть, поэтому и не выпускаются [другие книги], потому что уже есть классный сувенир, который масштабируется и постоянно переиздается». — предположил глава минкульттуризма.

Он напомнил, что в регионе действует издательская программа министерства культуры, а также желающие могут принять участие в грантовых конкурсах Президентского фонда культурных инициатив или Фонда президентских грантов (так, например, по словам чиновника, издали книгу Александра Цыпкина и Егора Яковлева «Россия на Западе», 12+). «Мне кажется, здесь вопрос только в том, что кто-то должен пожелать это и реализовать», — сказал Андрей Ермак, отметив, что «если продукт устоит на рынке, если издание будет интересным, то его, конечно, можно переиздавать».

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград