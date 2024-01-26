Ермак анонсировал рельсобус из Калининграда в Краснолесье

Между Калининградом и Краснолесьем Нестеровского района с 1 мая этого года будет курсировать двухвагонный рельсобус. Об этом в пятницу, 26 января, сообщил на своей персональной странице «ВКонтакте» министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.



«В период летних пассажирских перевозок с 1 мая по 29 сентября 2024 года, по выходным и праздничным дням жители и гости Калининграда и области смогут отправиться на пригородном поезде в путешествие в поселок Краснолесье! — написал Ермак. — Рельсовый автобус серии РА-2 будет следовать в двухвагонном исполнении, с совершением кратковременных остановок в пути следования в Гусеве, Черняховске и Нестерове, вместимостью 136 посадочных мест».

Стоимость полного билета, по словам Ермака, в одну сторону составит 439 рублей, а время следования — 2 часа 46 минут. Протяженность маршрута — 178 км.

«Пригородный поезд будет отправляться со ст. Калининград-Южный в 8:10, прибывать на ст. Краснолесье в 10:57, в обратном направлении отправляться со ст. Краснолесье в 14:30, прибывать на Южный вокзал в 17:17», — добавил Ермак.