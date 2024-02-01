Реконструкцию биржи Кёнигсберга перенесли на 2026 год

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Реконструкцию бывшей биржи Кёнигсберга перенесли на 2026 год. Об этом сообщили представители регионального министерства по культуре и туризму на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте».

«Здание музея планируют отреставрировать — фасадную и внутреннюю части, в том числе и лестницы. Ориентировочный срок реконструкции здания: 2026-2028 года», — говорится в комментарии.

Изначально реконструкцию здания бывшей биржи, в котором уже более пяти лет размещается Музей изобразительных искусств, собирались начать в 2020 году, а завершить — в 2023-м. В 2021 году ее стоимость оценивалась в 1 млрд рублей. Однако разработка проектно-сметной документации затянулась. Музей судился с проектировщиком — компанией «Научно-реставрационное объединение». Как сообщали «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, документация, подготовленная этой фирмой, дважды получила отрицательное заключение госэкспертизы.

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