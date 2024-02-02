Ермак: на январских каникулах регион зарабатывал на туристах 68 млн рублей в день

Во время январских каникул Калининградская область ежедневно зарабатывала на туризме 68 млн рублей, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время рабочего выезда 2 февраля.

«Мы сравнили показатели прошлого года по данным „Сбербанка“ и этого года. Получилось, что в прошлом году каждый день на новогодних каникулах мы зарабатывали на туризме, я имею в виду весь регион, примерно 62 миллиона [рублей] в день. В этом году — 68 миллионов», — сказал глава ведомства.

Согласно мнению Андрея Ермака, увеличение заработка не стоит объяснять ростом цен. «Все [учреждения культуры] заработали больше в этом году при том, что практически никто цены на билеты не повышал, поэтому здесь аргументы в пользу инфляции или чего-то еще несостоятельны», — считает министр.

По его словам, отели региона забронированы на 40-45% на длинные февральские выходные. «Это очень неплохо для февраля, но как мы понимаем, основное бронирование будет где-то через неделю, дней через десять. Вот тогда мы уже увидим основное количество гостей, которые захотят приехать в Калининградскую область», — считает Андрей Ермак.

Напомним, в прошедшие новогодние каникулы регион посетили более 63 тысяч туристов (на 10% больше, чем годом ранее). Всего в 2023 году в Калининградской области побывали 2 млн 50 тысяч человек. По данным «Сбераналитики», они потратили в Калининградской области 20,7 млрд рублей (в 2022 году — 16,3 млрд рублей).