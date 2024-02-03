В Гвардейске отремонтировали историческое здание музыкальной школы (фото)

В Гвардейске завершили капитальный ремонт детской музыкальной школы им. М. Таривердиева. Стоимость работ составила 15,16 млн рублей. Из них 12,61 млн — средства федерального бюджета, 2,4 млн рублей — областного и 0,15 млн рублей — муниципального, сообщили в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму.

В здании заменили системы электроснабжения, водоотведения, отопления, сети связи, окна и двери, провели комплекс внутренних отделочных работ, обновили входную группу. «Проект был очень сложным, — сказал во время рабочего выезда в Гвардейск 2 февраля министр по культуре и туризму Андрей Ермак. — У нас были определенные проблемы с подрядчиком. 5 марта прошлого года мы начали работу и рассчитывали, что закончим ее к сентябрю. К сожалению, сроки сдвинулись до декабря месяца, но, слава богу, успели».

Музыкальная школа им. М. Таривердиева располагается в здании довоенной постройки на ул. Тельмана, 5. Она вмещает 26 учебных классов, концертный зал и библиотеку с книжным фондом.



Около школы также планируется благоустроить сквер искусств. «Мы планируем провести торги. Начальная цена контракта составит порядка 19 млн рублей. На эти деньги будет благоустраиваться большая территория, включающая музыкальный дворик», — пояснил «Новому Калининграду» заместитель главы администрации Гвардейского муниципального округа по социальным вопросам Лев Суслов.