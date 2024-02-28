СМИ: Светлана Сивкова покидает пост директора Музея Мирового океана (дополнено)

Светлана Сивкова. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Светлана Сивкова. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Светлана Сивкова покидает должность директора Музея Мирового океана, которую она занимает 34-й год. Ее место должен занять экс-заместитель министра по культуре и туризму Денис Миронюк, который с февраля 2022 года работает в должности замдиректора учреждения. Об этом пишет портал Rugrad со ссылкой на два источника. 

Сама Светлана Сивкова сообщила изданию, что сейчас находится в отпуске, и предложила дождаться пресс-конференции, которая запланирована 6 марта. «Пока у меня нет никакой информации, как только у меня будут документы на руках, я вам все сообщу», — приводит ее слова Rugrad. Денис Миронюк тоже не стал подтверждать или опровергать информацию о структурных изменениях в руководстве музея.

Как отмечает издание со ссылкой на данные справочно-аналитической системы Seldon.Basis, c 20 февраля в учредительных документах ФГБУ «Музей-заповедник «Музей Мирового океана» планируются изменения. Соответствующие данные были направлены в налоговую службу.

Светлана Сивкова возглавляет Музей Мирового океана с момента его создания в 1990 году. Она была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ 2012 года. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Почетный гражданин Калининграда», Лауреат госпремии РФ в области литературы и искусства. 

При руководстве Сивковой началось строительство корпуса-шара музея «Планета Океан». Сейчас его заказчиком выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». В конце января сроками строительства объекта заинтересовался во время визита в регион Владимир Путин. В ответ губернатор Антон Алиханов пообещал, что корпус будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Светлана Сивкова ранее называла процесс по строительству «Планеты Океан» мучением, а также сообщала, что не знает, ускорился бы процесс, если бы музей был заказчиком объекта. 

Дополнено в 16:55. Информацию о том, что Светлана Сивкова уходит с поста директора Музея Мирового океана, также подтвердил источник «Нового Калининграда».

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