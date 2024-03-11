Власти назвали число туристов, посетивших Зеленоградск в 2023 году

В прошлом году Зеленоградск посетили 3,44 млн человек, сообщается в ежегодном отчете главы администрации Зеленоградского округа Сергея Кошевого, опубликованном в газете «Волна».

«В течение 2023 года муниципалитет посетили 3 млн 440 тыс. гостей, в том числе 840 тысяч с многодневным пребыванием. Наряду с летним отдыхом Зеленоградск особенно популярен в период новогодних праздников», — говорится в публикации.

В отчете отмечается, что согласно данным аналитиков сервиса «Суточно.ру», спрос на посуточное размещение в Зеленоградске увеличился на 106%, а средняя стоимость суток проживания составила 5 672 рубля (+7% за год).



Всего в 2023 году Калининградскую область, по подсчетам властей, посетили 2 млн 50 тысяч человек. К 2030 году в регионе надеются увидеть 5,4 млн гостей.