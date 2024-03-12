Песок на Куршской косе окрасился в розовый цвет (фото)

Фото: пресс-служба национального парка «Куршская коса»
Фото: пресс-служба национального парка «Куршская коса»
Все новости по теме: Куршская коса

Песок на Куршской косе частично окрасился в розовый цвет, сообщается в телеграм-канале национального парка.

«Сегодня на морском побережье Куршской косы можно увидеть причудливую красноватую кайму. Это зерна альмандина — самой распространенной разновидности розового граната. Этим и некоторыми другими минералами иногда обогащается наш приморский песок, состоящий в основном из кварца», — поясняется в публикации.

Напомним, 13 марта на Куршской косе планируют начать ремонт дороги от Зеленоградска до Морского. На первом этапе подрядчик намерен приступить к работе на участке от Лесного до визит-центра национального парка (с 10 по 15 километр).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter