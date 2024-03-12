Песок на Куршской косе окрасился в розовый цвет (фото)

Песок на Куршской косе частично окрасился в розовый цвет, сообщается в телеграм-канале национального парка.

«Сегодня на морском побережье Куршской косы можно увидеть причудливую красноватую кайму. Это зерна альмандина — самой распространенной разновидности розового граната. Этим и некоторыми другими минералами иногда обогащается наш приморский песок, состоящий в основном из кварца», — поясняется в публикации.

Напомним, 13 марта на Куршской косе планируют начать ремонт дороги от Зеленоградска до Морского. На первом этапе подрядчик намерен приступить к работе на участке от Лесного до визит-центра национального парка (с 10 по 15 километр).