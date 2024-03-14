Историко-художественный музей выиграл 3,5 млн рублей на «Голубое золото»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградский областной историко-художественный музей выиграл 3,5 млн рублей на проект «Голубое золото Балтики: керамика как воплощение региональной специфики». Список победителей конкурса «Креативный музей» опубликован на сайте благотворительного фонда Владимира Потанина.

«Проект „Голубое золото Балтики“ будет реализован в Калининградской области и направлен на вовлечение керамистов и художников по стеклу в деятельность по созданию художественных объектов и сувениров, укорененных в археологической коллекции КОИХМ. Участниками проекта станут сотрудники музея, художники-керамисты, ремесленники и художники по стеклу, заинтересованные в долгосрочном сотрудничестве с музеем», — пояснили в пресс-службе музея.

Всего на конкурс «Креативный музей» поступило 92 заявки. Победителями стали 18 проектов из 15 регионов России. Историко-художественный музей стал единственным учреждением из Калининградской области.

Ранее победителями конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина стали Калининградский зоопарк и «Дом китобоя».  Первый планирует направить грант размером 4 млн рублей проектирование павильона „Яйцо“, в котором должна разместиться часть животных из террариума. Музей намерен направить выигранные 3 млн рублей на развитие материально-технической базы «Дома китобоя». 



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