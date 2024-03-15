Проведи весенние каникулы в школе «Загадки Эволюции»

Ваш ребенок хочет знать, как зародилась жизнь на земле или куда пропали динозавры? Тогда ждем ваших детей на весенних каникулах в школе «Загадки Эволюции» (6+).

Ребята найдут ответы на вопросы:

— Как были устроены живые организмы в разные периоды эволюции?

— Правда ли, что самое совершенное создание природы — рыба?

— Где прячется самая огромная ящерица в мире?

— Какие тайны устройства живых организмов были скрыты от нас?

А самое главное — на весенней каникулярной школе от «Лиги роботов» ребята:

— создадут новые сборки

— научатся самостоятельно искать научную информацию вместе со своей командой

— окунутся в атмосферу тайн и загадок

— станут настоящими исследователями

— создадут Лего-человека из гипса, раскрасят его

— окунуться в захватывающие Бои роботов

— создадут своими руками пазлы

— будут программировать в роблокс

— посетят VR-клуб

При раннем бронировании дарим скидку 1 500 руб.

Стоимость 5 дней со скидкой 4 500 руб. вместо 6 000 руб.

Забронировать место в группе и узнать подробности — по телефону 8 911 865 56 99

Когда: с 25 по 29 марта, с 9:00 до 12:30

Где: Калининград

— ул. Литовский вал, 62, офис 23

— ул. Интернациональная, 30

— ул. Тельмана, 48Б

— ул. Комсомольская, 41

— ул. Озерова, 19

Гурьевск:

— ул. Новая, 5



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