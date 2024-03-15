Проведи весенние каникулы в школе «Загадки Эволюции»

Ваш ребенок хочет знать, как зародилась жизнь на земле или куда пропали динозавры? Тогда ждем ваших детей на весенних каникулах в школе «Загадки Эволюции» (6+).
Ребята найдут ответы на вопросы:
— Как были устроены живые организмы в разные периоды эволюции?
— Правда ли, что самое совершенное создание природы — рыба?
— Где прячется самая огромная ящерица в мире?
— Какие тайны устройства живых организмов были скрыты от нас?
А самое главное — на весенней каникулярной школе от «Лиги роботов» ребята:
— создадут новые сборки
— научатся самостоятельно искать научную информацию вместе со своей командой
— окунутся в атмосферу тайн и загадок
— станут настоящими исследователями
— создадут Лего-человека из гипса, раскрасят его
— окунуться в захватывающие Бои роботов
— создадут своими руками пазлы
— будут программировать в роблокс
— посетят VR-клуб
При раннем бронировании дарим скидку 1 500 руб.
Стоимость 5 дней со скидкой 4 500 руб. вместо 6 000 руб.
Забронировать место в группе и узнать подробности — по телефону 8 911 865 56 99
Когда: с 25 по 29 марта, с 9:00 до 12:30
Где: Калининград
— ул. Литовский вал, 62, офис 23
— ул. Интернациональная, 30
— ул. Тельмана, 48Б
— ул. Комсомольская, 41
— ул. Озерова, 19
Гурьевск:
— ул. Новая, 5
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