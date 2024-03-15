Открытие велодорожки на Куршской косе перенесли на август 2024 года, сообщил директор национального парка Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 15 марта.

«Строительство велодорожки продолжается. Мы его планируем летом закончить. Конечно, если бы не подтопления всей территории косы, не подтопления всей территории Калининградской области, как мы это все видели, работы были бы ускорены. Но мы думаем, что летом мы ее закончим. Мы знаем, что летом мы ее закончим, — сказал Анатолий Калина. — В августе скорее всего будет официальное открытие, где мы будем смотреть, какое у нас будет наполнение, знаки, движение, как мы ее разрисуем, где будут остановочные и парковочные места».

По его словам, на территорию национального парка хотят зайти «много компаний с велосипедами». «Как показал прошлый год даже „неоткрытый“ семикилометровый участок пользовался большим спросом у всех велосипедистов», — пояснил директор нацпарка.



Строительство велодорожки «Куршский велотракт» началось в сентябре 2022 года. Изначально объект планировали завершить до конца 2023-го, однако сроки сдачи неоднократно переносили. Последний раз датой запуска называли 2024 года.

Подрядчиком выступает «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Организация выиграла торги, снизив стоимость контракта с 408,7 до 402,5 млн рублей. Общая протяженность объекта должна составить 44 километра (от КПП до поселка Морское).