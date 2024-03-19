Штат Музея Мирового океана планируют увеличить на 40%

Музей Мирового океана планирует увеличить число сотрудников на 90 человек после ввода в эксплуатацию строящегося корпуса-шара «Планета Океан». Сейчас штат учреждения насчитывает 225 человек, сообщил «Новому Калининграду» сообщил генеральный директор музея Денис Миронюк.

«В основном, штат пополнят те, кто содержит здание — смотрители, охрана и так далее. Административный персонал у нас укомплектован. 90 человек — это не так много для такого огромного музея и такого корпуса, потому что каждый этаж [в „Планете Океан“] — это отдельная экспозиция, где должны быть коммуникаторы, экскурсоводы, специалисты на ресепшене, — пояснил Денис Миронюк. — Потребность [в новых сотрудниках] в министерство культуры [РФ] мы подали, они подтвердили, но эти штаты нам откроют за несколько месяцев до ввода корпуса в эксплуатацию».