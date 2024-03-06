«Денис, я передаю тебе музей на 35 лет»: что ждет Музей Мирового океана (фото)

В Музее Мирового океана впервые сменилось руководство. Светлана Сивкова, возглавлявшая федеральное учреждение 34 года, перешла на должность президента. Её место занял прежний заместитель по внешним связям и стратегии Денис Миронюк. «Новый Калининград» рассказывает о перестановке сил в ММО.

«Это были трудные годы моей жизни, но это были самые счастливые годы, — сказала на пресс-конференции 6 марта Светлана Сивкова. — Я, наверное, как ни один другой директор в нашем федеральном министерстве, создала музей с нуля и проработала 35 лет. В прошлом году, когда я написала заявление [в министерство по культуре РФ с просьбой о переводе на должность президента], поняла, что так долго нельзя работать генеральным директором. 40 лет я занимаюсь одним и тем же. Это действительно огромная работа, создана прекрасная команда единомышленников, построен крепкий корабль, и капитан у этой команды был отважный».

Светлана Сивкова заявила, что уход с поста генерального директора — ее самостоятельное решение, а о подготовке своей смены она задумалась ещё в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса и людям старше 65 лет «сказали сидеть дома». «Мы пришли в музей молодыми. <...> Многие сотрудники пришли, когда нам было 30. Я была назначена директором в 33 года. Ничего не было, был разрушенный „Витязь“. Чем я горжусь и отличаюсь от других директоров музеев — это то, что это начиналось с нуля и действительно стало империей», — отметила основательница Музея Мирового океана.





Новый руководитель ММО чуть старше самого музея. Денису Миронюку 36 лет. Он выпускник лингвистического факультета РГУ им. Канта (сегодняшний БФУ им. Канта), получил образование в сфере государственного и муниципального управления в РАНХиГС, кандидат исторических наук (в 2017 году защитил диссертацию по теме «Российско-польские отношения на калининградском направлении в 1991-2016 гг.»). В пресс-релизе Музея Мирового океана отмечается, что Миронюк «начинал трудовую биографию на Прибалтийском судостроительном заводе „Янтарь“ в управлении строительства фрегатов проекта 11356». В пресс-службе ПСЗ «Янтарь» уточнили, что он не был в штате предприятия, однако в 2011 году работал по договору подряда. В 2013 года Миронюк устроился в региональное министерство по туризму, где прошел путь от эксперта до заместителя ведомства. В 2022 году перешел на на должность заместителя директора Музея Мирового океана по внешним связям и стратегии.

«Я помню, когда меня назначал [на должность директора] Мелентьев (Юрий Мелентьев — министр культуры РСФСР с 1974 по 1990 год — прим. «Нового Калининграда»), был большой список разных кандидатов — академиков, ученых, топ-менеджеров... Правда, их тогда не так называли, — вспоминает Светлана Сивкова. — И он выбрал моё имя, потому что спросил: «Кто готовил документы по созданию музея?», «А кто этим занимался?». Вот, говорят, такая девочка, выпускница кафедры географии океана. Он сказал: «Знаете, давайте мы назначим ее. Во-первых, женщина — они очень терпеливые. Во-вторых, это будет очень длинный путь, поэтому должен быть молодой человек. Денис уже взрослый, я ему сказала: „Денис, я передаю тебе музей на 35 лет“».

По словам Светланы Сивковой, она останется кем-то вроде «художественного руководителя» Музея Мирового океана, если проводить аналогию с театром. Кабинет первого президента ММО планируется обустроить в строящемся корпусе-шаре «Планета Океан», чтобы наблюдать за ходом проблемной стройки. «Появляюсь там — они [строители] начинают волноваться, поэтому это будет главным началом моей работы», — пояснила Сивкова.

На нового директора музея возлагаются в первую очередь административно-хозяйственные и финансовые функции. Масштабных кадровых перестановок Денис Миронюк не планирует. «Я чувствую большую ответственность, — сказал он на пресс-конференции. — Мне кажется, это ясно, потому что за время своего становления как специалиста — учёба, работа — всегда относился ко всему ответственно, так меня воспитывали. А такое доверие и работа именно в этом музее — это сверхответственность. Несмотря на то, что я уже достаточно хорошо знаю музей, люблю этот музей, я должен пройти какой-то этап, чтобы свыкнуться с этой мыслью, осознать, выпрямить спину».





Светлана Сивкова руководила музеем 34 года. В 1979 году она окончила географический факультет Калининградского государственного университета. С 1983 по 1990 год работала в Историко-художественном музее. В 1990-ом создала и возглавила Музей Мирового океана, первым экспонатом которого стало разрушающееся научно-исследовательское судно «Витязь». Сегодня музей включает в себя НИС «Витязь» и «Пацаев», подводную лодку Б-413, рыболовное судно СРТ-129, плавучий маяк «Ирбенский», комплекс зданий на набережной Петра Великого в Калининграде, историко-культурные центры «Королевские ворота» и «Фридландские ворота», бастион «Литва», старый маяк в поселке Заливино, выставочный комплекс «Янтарная мануфактура», морской выставочный центр в Светлогорске, ледокол «Красин» в Санкт-Петербурге и др.

При руководстве Сивковой началось строительство 42-метрового корпуса-шара «Планета Океан», сроки строительства которого неоднократно сдвигались. Здание планировали завершить еще к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, но работа затягивалась, менялись заказчики и подрядчики. Сейчас заказчиком выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства», работы ведет московская компания «СтройМонолитСервис», ММО фигурирует в этой схеме как выгодополучатель. Ситуацию со срывом сроков строительства Сивкова не раз оценивала как трагедию.

По последним данным открыть корпус-шар надеются в декабре. «Я думала, что [эти объекты] будут завершены, когда я еще на пенсию не уйду, — сказала журналистам президент Музея Мирового океана. — Потом я думала, ну хорошо, 2018-й год, 2019-й, ещё чуть-чуть, 2020-й, 2021-й, 2022-й... В прошлом году сказали, что всё, завершим в 2023-м... Понимаете, музей никогда не остановится. У него всегда будут появляться новые и новые объекты. <...> И сказать „я буду там до самого конца, теперь всё сделали, я могу уйти“ — такого не может быть. Все равно он будет продолжаться. Нам не дано завершить дело, но нам дано его не бросить».