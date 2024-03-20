Заказчик объяснил сложности со строительством «Планеты Океан»

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Сложности со строительством корпуса-шара Музея Мирового океана «Планета Океан» связаны с географическим положением объекта, сообщила руководитель Дирекции по строительству уникальных объектов публично-правовой компании «Единый заказчик» Наталья Зарубина во время рабочего выезда на стройку неокампуса БФУ им. Канта 20 марта.

«Объект Музея Мирового Океана очень сложный. Он расположен и географически сложно. У нас там с вами подтопляемая зона, и очень серьезная история у нас возникла как раз с подземной частью. Мы сейчас побороли практически поступление воды в подвальное помещение, защитили данные мероприятия в экспертизе и приложим все усилия для того, чтобы в ближайшее время музей завершить и открыть для посетителей», — сказала Наталья Зарубина.

«Планету Океан» планировали построить к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Основательница Музея Мирового океана Светлана Сивкова оценивала ситуацию как трагедию. «Я настолько перестала верить, что я боюсь что-то говорить, — признавалась она. — Я плачу, уговариваю, встаю на колени, стучу кулаком, ругаюсь. Разве что плохих слов не знаю, может быть, надо было бы выучить, и быстрее работа бы пошла».

Последний раз сроком завершения строительства «Планеты Океан» назывался декабрь 2024 года. С 2021 года заказчиком нового корпуса музея выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Работы ведет московская компания «СтройМонолитСервис». Музей Мирового океана выступает выгодополучателем.

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