Корпус-шар Музея Мирового океана хотят открыть в декабре

Новый корпус Музея Мирового океана «Планета Океан» планируют открыть в декабре 2024 года. Об этом 18 января сообщила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова на пресс-конференции в калининградском филиале «Российской газеты».
«Нам обещают, что работа будет завершена в конце этого года, но эта работа включает в себя в том числе и создание экспозиции. <...> Вся техника, технологии, витрины входят в состав стройки. Мы поставляем, что называется, материалы, экспонаты. Говорим, что нам необходимо сделать в списке действующих интерактивных объектов. Естественно, приобретаем и поставляем рыбу, что сейчас уже сделано в большом количестве. Часть приобретенной рыбы находится в Москве, подрастает. Ее кормят, она адаптируется и ждет, когда будут запущены аквариумы, — отметила Светлана Сивкова. — Стройка должна быть вместе с созданием экспозиции завершена в декабре этого года».
Директор Музея Мирового океана отметила, что у нее нет уверенности, что строительство завершится в новые обозначенные сроки. «Я самый верующий человек, но я потеряла веру», — сказала Сивкова.
По ее словам, она всегда испытывает угрызения совести, что у музея до сих пор нет «Планеты Океан», поскольку количество посетителей увеличивается и учреждению не хватает места для их размещения. «Мы это пытаемся объяснить нашим строителям. Они говорят: „Мы понимаем“. Но у них есть определенные обстоятельства. Как говорит Антон Андреевич, строители не попадают в рай. Но они стараются на самом деле, — считает руководитель музея. — Есть, наверное, какие-то объективные причины. За это время ведь много чего поменялось. Если у нас была в проекте техника одна в 2018 году, то сегодня мы понимаем, что ее надо поменять на другую, потому что поставщики поменялись. И уровень техники изменился, и страна-поставщик. Поэтому есть объективные факторы, которые влияют на то, что строительство задерживается. Наш заказчик пытается все сделать для того, чтобы как можно быстрее сделать эти работы, но это очень объемные работы».Заказчиком нового корпуса музея выступает подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Работы ведет московская компания «СтройМонолитСервис». Сроки строительства «Планеты Океан» неоднократно сдвигались. Последний раз региональные власти заявляли, что шаровидное здание планируют открыть летом 2024 года, Музей Мирового океана называл сроками открытия 2024 год без указания месяца. Изначально «Планету Океан» планировали построить к Чемпионату мира по футболу 2018 года.