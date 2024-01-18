Корпус-шар Музея Мирового океана хотят открыть в декабре

Новый корпус Музея Мирового океана «Планета Океан» планируют открыть в декабре 2024 года. Об этом 18 января сообщила директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова на пресс-конференции в калининградском филиале «Российской газеты».

«Нам обещают, что работа будет завершена в конце этого года, но эта работа включает в себя в том числе и создание экспозиции. <...> Вся техника, технологии, витрины входят в состав стройки. Мы поставляем, что называется, материалы, экспонаты. Говорим, что нам необходимо сделать в списке действующих интерактивных объектов. Естественно, приобретаем и поставляем рыбу, что сейчас уже сделано в большом количестве. Часть приобретенной рыбы находится в Москве, подрастает. Ее кормят, она адаптируется и ждет, когда будут запущены аквариумы, — отметила Светлана Сивкова. — Стройка должна быть вместе с созданием экспозиции завершена в декабре этого года».

Директор Музея Мирового океана отметила, что у нее нет уверенности, что строительство завершится в новые обозначенные сроки. «Я самый верующий человек, но я потеряла веру», — сказала Сивкова.

По ее словам, она всегда испытывает угрызения совести, что у музея до сих пор нет «Планеты Океан», поскольку количество посетителей увеличивается и учреждению не хватает места для их размещения. «Мы это пытаемся объяснить нашим строителям. Они говорят: „Мы понимаем“. Но у них есть определенные обстоятельства. Как говорит Антон Андреевич, строители не попадают в рай. Но они стараются на самом деле, — считает руководитель музея. — Есть, наверное, какие-то объективные причины. За это время ведь много чего поменялось. Если у нас была в проекте техника одна в 2018 году, то сегодня мы понимаем, что ее надо поменять на другую, потому что поставщики поменялись. И уровень техники изменился, и страна-поставщик. Поэтому есть объективные факторы, которые влияют на то, что строительство задерживается. Наш заказчик пытается все сделать для того, чтобы как можно быстрее сделать эти работы, но это очень объемные работы».