«Сальвадор»: арт-вечеринки для прекрасного настроения и нового опыта

Живопись расслабляет, даёт возможность абстрагироваться, перезагрузиться и прекрасно отдохнуть, получив новый опыт с зарядом позитива на долгое время. Это отличный способ досуга для людей, которые всегда хотят развиваться и любят новые впечатления.

Зачем ходить на арт-вечеринки «Сальвадор»?

Побывать в приятном месте в хорошей компании, пригубить бокал любимого напитка, попробовать аппетитные закуски, а в конце получить яркие фото и самое главное — картину, написанную собственными руками! Настоящую, красивую, вашу!

Разве нужны еще какие-то причины? Итак, встречаемся на арт-вечеринках «Сальвадор» в лучших заведениях города.


Расписание мероприятий на апрель:

4 апреля с 19:00 в ресторане «Мушкино» (Сергеева, 14). Творим креативные фоны акрилом, мастихином, поталью и пишем вдохновляющие/ мотивирующие фразы. От 2500 рублей за холст 30х40 см.

6 апреля с 11:00 в пастерии «Bravo Italia» (Правая набережная, 9). Пишем картины на свободную тему в технике акрил + мастихин. От 2500 рублей за холст 30х40 см.

7 апреля с 18:00 в ресторане «Резиденция королей» (Невского, 10). Творим абстракции спиртовыми чернилами на больших полотнах и часах, 2800 рублей.

13 апреля с 17:00 в ресторане «Мушкино» (Сергеева, 14). Пишем картины на свободную тему в технике акрил + текстурная паста. От 2600 рублей за холст 30х40 см.

14 апреля с 16:00 в кафе «Гедонисты» (Куйбышева, 2). Пишем картины на свободную тему в технике акрил + поталь. От 2500 рублей за холст 30х40 см.

21 апреля с 17:00 в lounge-cafe «Во-Bo» (Эпроновская, 6). Пишем «Весенний букет» пастелью на специальной фактурной бумаге 30х40 см, 2200 рублей.

28 апреля с 17:00 в lounge-cafe «Во-Bo» (Эпроновская, 6). Пишем «Зеленую историю» профессиональной акварелью на специальной бумаге 30х40 см, 2200 рублей.

29 апреля с 13:00 в кафе «Июль» (Черняховского, 19б). Пишем картины на свободную тему в технике акрил + поталь. От 2500  рублей за холст 30х40 см.

Важно!
— навыков рисования не требуется.
— продолжительность мероприятия примерно 3 часа.

Ждём всех любителей качественно, красиво и с пользой проводить свой досуг. 6+

Справка

Сальвадор Организация арт-вечеринок

г. Калининград
+7 913 284 81 11
salvador.one

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