Музею янтаря назначили нового директора

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Музей янтаря возглавит исполнительный директор регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Константин Петунин, сообщили в пресс-службе министерства по культуре и туризму Калининградской области.

«Такое решение было принято по итогам заседания комиссии от 20 марта 2024 года по определению кандидата на замещение вакантной должности директора Музея янтаря. Из пяти кандидатов, участвовавших в отборочных мероприятиях, лучшие результаты по итогам индивидуального собеседования и представления программы развития учреждения показал Константин Петунин», — цитируют в пресс-службе руководителя ведомства Андрея Ермака.

По данным регионального министерства по культуре и туризму, Константин Петунин родился в 1981 году. Получил высшее образование по направлению государственного и муниципального управления, окончил аспирантуру в БФУ им. Канта, защитил кандидатскую по историческим наукам (на сайте Национальной электронной библиотеки опубликована диссертация Константина Петунина 2019 года на тему «Военная политика Великобритании и модернизация танковых войск в 1920-1939 годы» — прим. «Нового Калининграда»). С января 2022 года является исполнительным директором регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество».

Прежний директор Музея янтаря Светлана Загребина возглавляла учреждение с весны 2020 года по январь 2024-го. После она перешла на должность руководителя филиала Московской государственной академии хореографии на Острове в Калининграде.

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