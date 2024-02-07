Региональные власти объявили конкурс на должность директора Музея янтаря

В Калининградской области объявили конкурс на должность директора Музея янтаря. Информация об этом опубликована на сайте регионального правительства.

«Проведение отборочных мероприятий будет осуществляться комиссией, образованной министерством по культуре и туризму Калининградской области», — написал на своей странице «ВКонтакте» глава минкульттуризма Андрей Ермак.

Среди требований к кандидатам отмечаются высшее образование не ниже уровня магистратуры или специалитета по определенным направлениям, а также не менее пяти лет работы на руководящей должности в организации любой формы собственности или стажа государственного и муниципального управления. Приём документов — с 9 по 29 февраля. Отборочные испытания обещают провести в первой декаде марта в форме индивидуального собеседования.

Прежний директор Музея янтаря Светлана Загребина возглавляла учреждение с весны 2020 года. В январе стало известно о ее переходе на должность руководителя филиала Московской государственной академии хореографии на Острове в Калининграде.

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