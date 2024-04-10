В Историко-художественном музее расскажут о русском «следе» в жизни Канта

В Историко-художественном музее 16 апреля в 12:00 открываются две выставки, посвященные философу Иммануилу Канту, сообщили в пресс-службе учреждения.

Экспозиция «Иммануил Кант. Время и место» (6+) подготовлена совместно с Государственным музеем истории российской литературы им. Даля. Она расскажет о восприятии философа в русской культуре и искусстве XIX-XXI веков. «Первая часть выставки — „Время“ — посвящена влиянию Канта на современное искусство. Посетители увидят картины и скульптуры, вдохновленные образом Канта. Время соотносит нас с „идеальным“ И. Кантом, с восприятием его идей в современной России, а также с духовным „багажом“ осмысления его творчества российской культурной и политической элитой в XIX–XX вв. В данном разделе будет представлено более 100 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, созданные мастерами со всей России», — пояснили в Историко-художественном музее.

Вторая часть выставки — «Место» — объединит портреты философа, его рукописи, личные вещи, а также документы и книги, связанные с научной деятельностью Канта. «Особенный интерес представляет копия перевода письма (1794) Канта к русскому писателю А.М. Белосельскому-Белозерскому, подлинный отреставрированный портрет бургомистра Кёнигсберга Теодора Готлиба фон Гиппеля (1741 — 1746) авторства неизвестного художника, одно из первых изданий „История государства Российского“ Н.М. Карамзина, уникальные прижизненные издания работ философа, а также аутентичные предметы быта XVIII века. Лейтмотивом этой части выставки является русский „след“ в жизни и творчестве философа», — отметили в ИХМ.

Также 16 апреля в 12:00 в музее начнет работу выставка «Разум, мораль, свобода. Иммануил Кант и Лев Толстой. К 300-летию философа» (6+). «Из всех отечественных писателей именно автор „Войны и мира“ проявлял к Канту, его взглядам особый интерес на протяжении нескольких десятилетий, — отмечают кураторы. — Он был знаком с „Критикой чистого разума“ и „Критикой практического разума“, с „Религией в пределах только разума“, изучал биографию философа. Осмысление идей Канта сыграло свою роль в создании многих философских трудов Толстого после перелома в мировоззрении писателя 1870-х — 1880-х годов».

В экспозиции, подготовленной вместе с Государственным музеем им. Льва Толстого представят рукописи писателя, его прижизненные издания, фотографии, предметы живописи, открытки, плакетки, памятные медали, марки, связанные с именами Иммануила Канта и Льва Толстого.