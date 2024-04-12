Как ребёнку провести лето весело и спортивно

Каждый год весной перед родителями встает нелегкий вопрос: как организовать летний отдых своих детей, что бы он был интересный и полезный. Спортивно-досуговый центр «BE LIKE PRO» предлагает детям провести летние каникулы со спортивным азартом.

Центр «BE LIKE PRO» приглашает детвору активно провести школьные каникулы, не потратив ни одного дня впустую!

«BE LIKE PRO» ребёнок может выбрать понравившееся ему направление: хоккей, фигурное катание, чирлидинг, каратэ, футбол, бокс или бодифлекс, а профессиональный тренерский состав поможет достичь своего пьедестала славы.— увлекательные тренировки под чутким руководством профессионалов,— творческие мастер-классы,— экскурсии и выездные мероприятия и многое другое.

Программа мероприятий позволит детям расширить кругозор, завести новых друзей и сделать для себя прекрасные открытия. Всё это в уютной дружественной атмосфере под руководством профессиональных тренеров и педагогов.

Вы можете записать ребенка на следующие смены:

— 1-12 июля; 15-26 июля

— 29 июля − 9 августа; 12-23 августа



Если есть необходимость, то можно продлить пребывание ребенка в игровой комнате до прихода родителей. Помимо спорта, в центре можно провести незабываемые тематические дни рождения. Администратор поможет подобрать такую программу праздника, которая придется по душе имениннику и подарит прекрасные воспоминания надолго.

Подарите ребенку активные, развивающие и веселые каникулы без телефонов и компьютеров!

с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00.

6+