Как ребёнку провести лето весело и спортивно

Каждый год весной перед родителями встает нелегкий вопрос: как организовать летний отдых своих детей, что бы он был интересный и полезный. Спортивно-досуговый центр «BE LIKE PRO» предлагает детям провести летние каникулы со спортивным азартом.

В «BE LIKE PRO» ребёнок может выбрать понравившееся ему направление: хоккей, фигурное катание, чирлидинг, каратэ, футбол, бокс или бодифлекс, а профессиональный тренерский состав поможет достичь своего пьедестала славы.


Центр «BE LIKE PRO» приглашает детвору активно провести школьные каникулы, не потратив ни одного дня впустую!

В летнем досуговом центре «BE LIKE PRO» ребенка ждут:
— увлекательные тренировки под чутким руководством профессионалов,
— творческие мастер-классы,
— экскурсии и выездные мероприятия и многое другое.

Программа мероприятий позволит детям расширить кругозор, завести новых друзей и сделать для себя прекрасные открытия. Всё это в уютной дружественной атмосфере под руководством профессиональных тренеров и педагогов.

Вы можете записать ребенка на следующие смены:

— 1-12 июля; 15-26 июля
— 29 июля − 9 августа; 12-23 августа

Время пребывания: с понедельника по пятницу, с 8.00 до 18.00.
Если есть необходимость, то можно продлить пребывание ребенка в игровой комнате до прихода родителей.

Помимо спорта, в центре можно провести незабываемые тематические дни рождения. Администратор поможет подобрать такую программу праздника, которая придется по душе имениннику и подарит прекрасные воспоминания надолго.

Подарите ребенку активные, развивающие и веселые каникулы без телефонов и компьютеров!

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Справка

BE LIKE PRO Спортивно-досуговый центр

г. Калининград, ул. Юрия Гагарина, 16Е
+7 (4012) 61 57 61
+7 (931) 606 57 03
belikepro-kaliningrad.ru
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