На набережной Музея Мирового океана установили новый фонтан (фото)

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана
Фото: пресс-служба Музея Мирового океана
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Около выставочного центра «Пакгауз» Музея Мирового океана установили фонтан «Мальчик на дельфине». Его торжественно открыли 12 апреля.

По словам сотрудников Музея Мирового океана, они обнаружили скульптуру в прошлом году в ходе экспедиции по берегам Преголи и Калининградского залива. Предположительно, её автор — советский скульптор Александр Гайлит, работавший в Риге. В музее считают, что произведение отливалось в форме и выпускалось серийно в 1940-1950-е годы. Его реставрацией занимался скульптор Олег Сальников.

«„Мальчику на дельфине“ была нужна помощь: фрагменты были утрачены; бетон, из которого выполнена композиция, во многих местах поврежден; механизм подачи воды сломан, — пояснили в музее. — Мастера сняли слои краски, которой когда-то была выкрашена композиция, пропитали бетон специальным составом, восстановили утраченные элементы».

Краевед Евгений Мосиенко считает, что скульптура могла быть частью фонтана на территории бывшего Светловского рыбоконсервного комбината. «Очень похожую скульптуру я видел [там] <...>. Было бы неплохо [cнова] попасть на территорию комбината и посмотреть, что с той скульптурой, которую я видел, осталась ли она на месте или демонтирована», — рассказал он «Новому Калининграду».

В Калининграде ещё один «Мальчик на дельфине» располагался на территории детского сада при Вагонзаводе на проспекте Победы, 81. Старинный особняк снесли в 2016 году. Судьба скульптуры остаётся неизвестной. В Музее Мирового океана уверены, что их «Мальчик на дельфине» на территории ведомственного детсада не размещался.

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