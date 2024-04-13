На набережной Музея Мирового океана установили новый фонтан (фото)

Около выставочного центра «Пакгауз» Музея Мирового океана установили фонтан «Мальчик на дельфине». Его торжественно открыли 12 апреля.

По словам сотрудников Музея Мирового океана, они обнаружили скульптуру в прошлом году в ходе экспедиции по берегам Преголи и Калининградского залива. Предположительно, её автор — советский скульптор Александр Гайлит, работавший в Риге. В музее считают, что произведение отливалось в форме и выпускалось серийно в 1940-1950-е годы. Его реставрацией занимался скульптор Олег Сальников.

«„Мальчику на дельфине“ была нужна помощь: фрагменты были утрачены; бетон, из которого выполнена композиция, во многих местах поврежден; механизм подачи воды сломан, — пояснили в музее. — Мастера сняли слои краски, которой когда-то была выкрашена композиция, пропитали бетон специальным составом, восстановили утраченные элементы».

Краевед Евгений Мосиенко считает, что скульптура могла быть частью фонтана на территории бывшего Светловского рыбоконсервного комбината. «Очень похожую скульптуру я видел [там] <...>. Было бы неплохо [cнова] попасть на территорию комбината и посмотреть, что с той скульптурой, которую я видел, осталась ли она на месте или демонтирована», — рассказал он «Новому Калининграду».

В Калининграде ещё один «Мальчик на дельфине» располагался на территории детского сада при Вагонзаводе на проспекте Победы, 81. Старинный особняк снесли в 2016 году. Судьба скульптуры остаётся неизвестной. В Музее Мирового океана уверены, что их «Мальчик на дельфине» на территории ведомственного детсада не размещался.