Филиал Третьяковской галереи в Калининграде намерены открыть в августе

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Филиал Третьяковской галереи на Октябрьском острове в Калининграде планируют открыть в августе, заявил губернатор региона Антон Алиханов на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске 17 апреля.

«[Министр культуры РФ] Ольга Борисовна [Любимова] сегодня посетит уже построенный филиал Государственной Третьяковской галереи. Мы очень надеемся на скорое ее открытие уже с выставкой. Нам обещают август. Не будем скрещивать пальцы, будем помогать всем, чем сможем», — сказал Алиханов.

Ранее власти называли сроком открытия филиала Третьяковской галереи первый квартал 2024 года. В январе директор филиала Камиля Байдильдина на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Калининграде сообщила, что первая выставка должна открыться летом. Ей станет экспозиция «Пять веков русского искусства», объединяющая произведения различных направлениий, созданные за 500 лет, — иконопись, авангард, работы современных художников и др. «На первую выставку мы привезем 300 произведений. Это очень большой масштаб, огромная выставка. И первые имена — Тропинин, Верещагин, Репин, Серов, Кандинский, Малевич», — отмечала она.

Балтийский культурный форум пройдет в Калининградской области с 17 по 19 апреля. В этом году его темой стала «Философия культуры», приуроченная к 300-летию философа Иммануила Канта.

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