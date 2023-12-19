Искусство параллельного импорта: филиал Третьяковки хотят открыть в первом квартале 2024 года (фото)

Филиал Третьяковской галереи на Октябрьском острове планируют открыть в первом квартале 2024 года, сообщил во время рабочего выезда вице-премьер регионального правительства Илья Баринов. Сейчас в здании полностью завершены отделочные работы, объект планируют сдать до конца года. «Новый Калининград» оценил интерьеры филиала галереи и узнал о его наполнении.

Про задумке архитекторов здание должно выглядеть так, будто парит в воздухе. Соответствующий эффект хотят достичь благодаря нависающей 15-метровой консоли и специальному сценарию освещения. «Еще одна особенность музея и архитектурная доминанта — 50-метровая административная башня. В ней оборудованы рабочие помещения сотрудников музея, многофункциональное пространство, предназначенное для презентаций, пресс-конференций и иных мероприятий, а также технические помещения для инженерных систем комплекса», — отмечают представители компании «Стройтрансгаз», выступающей подрядчиком объекта.

Вице-премьер регионального правительства Илья Баринов отметил, строительство филиала Третьяковской галереи задумывалось в том числе с ориентиром на иностранных гостей. «Мы ожидали большой приток туристов, которые познакомятся более подробно с нашей культурой, историческим наследием, его мощью и всеми лучшими проявлениями, — сказал он. — Посмотрим... На самом деле вы все видите, что аэропорт „Храброво“ все равно забит немецкими туристами и всякими западными туристами, поэтому я думаю, что они с удовольствием прежде, чем переместиться в аэропорт „Храброво“, будут заходить сюда, получать впечатления, новые эмоции и гордиться своими исконно русскими корнями, которые у них есть и будут».

На первом этаже филиала Третьяковской галереи размещается холл, зал для кинопоказов и лекций на 276 мест, парадная лестница, ступени которой могут служить зрительскими местами во время лекций, кафе, библиотека и др. В здании располагаются еще несколько мультимедийных залов со встроенной системой синхронного перевода, выставочные пространства и творческие мастерские — гончарная, живописная, реставрационная.



Как отметил генеральный директор ООО «Стройтрансгаз-Запад» Дмитрий Ржанников, строительство филиала Третьяковской галереи практически с самого начала, 2019 года, шло с трудностями: пандемия коронавируса, логистические сложности, необходимость замены импортных комплектующих и пр. «Нам пришлось решить вопрос, связанный с технологическим суверенитетом здания, и перепроектировать множество систем — климатических, системы безопасности, мультимедийные», — пояснил Ржанников. В итоге основная поставка мультимедийного оснащения была осуществлена из Китая. «Часть мультимедийного оборудования, замена которого не представлялась возможным, была привезена по параллельному импорту», — отметили представители строительного холдинга. Для того, чтобы исключить логистические сложности, связанные с транзитом строительных материалов через Литву, подрядчик решил использовать в проекте облицовочную и плитку отечественных производителей — как калининградских, так и из «большой России».

К филиалу Третьяковской галереи примыкает территория площадью 16,7 тысяч квадратных метров. В общей сложности на ней планируют высадить 38 тысяч растений. Особенностью ландшафтного дизайна должно стать использование льна. «У нас будет небольшая фишка, которой еще нет в Калининграде. Это связано непосредственно с господином Третьяковым, семья которого занималась выращиванием льна и продажей одежды из льна, — отметил ландшафтный дизайнер Алексей Козлов. — Будет, скажем так, отсылка в прошлое». По словам Козлова, часть газона планируют превратить в подобие мавританского газона с диким разнотравьем.

«Этот объект будет сдан до 31 декабря этого года, дальше — пусконаладочные работы и, собственно говоря, завоз экспозиции. Надеемся, что в течение первого квартала экспозиция будет сформирована, завезена, и уже будет экспонироваться», — заключил Илья Баринов.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград