Открытие ярмарки на острове Канта перенесли на 23 апреля

Открытие ярмарки на острове Канта (0+) перенесли на 23 апреля, сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.

«В связи с проведением официальных мероприятий Международного Кантовского конгресса и обеспечением необходимых мер безопасности ярмарка начнется 23 апреля и продлится до 12 мая», — пояснили сотрудники.

В понедельник, 22 апреля, вход на остров Канта будет закрыт с 15:30 до 19:00. Также 23 апреля с 10:00 до 19:00 в Музее Канта в Кафедральном соборе пройдет День открытых дверей. Его посетители смогут побывать на презентации книги Валентина Балановского «Кант. Просто» (12+), которую Кафедральный собор выпустил в год 300-летия философа, увидеть юбилейные медали и посетить экскурсии по всем залам.

Световая проекция Иммануила Канта у Медового моста появится 21 апреля, как и было объявлено ранее. 21 и 22 апреля с 21:00 до полуночи за ней можно будет наблюдать без перерыва. С 23 апреля профиль Канта будет появляться с 21:00 до полуночи на 10 минут в начале каждого часа.

Могила Иммануила Канта будет открыта для всех желающих с 19:00 22 апреля — в этот день каждый может прийти и принести цветы философу.