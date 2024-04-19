Открытие ярмарки на острове Канта перенесли на 23 апреля

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Открытие ярмарки на острове Канта (0+) перенесли на 23 апреля, сообщили в пресс-службе Кафедрального собора.

«В связи с проведением официальных мероприятий Международного Кантовского конгресса и обеспечением необходимых мер безопасности ярмарка начнется 23 апреля и продлится до 12 мая», — пояснили сотрудники.

В понедельник, 22 апреля, вход на остров Канта будет закрыт с 15:30 до 19:00. Также 23 апреля с 10:00 до 19:00 в Музее Канта в Кафедральном соборе пройдет День открытых дверей. Его посетители смогут побывать на презентации книги Валентина Балановского «Кант. Просто» (12+), которую Кафедральный собор выпустил в год 300-летия философа, увидеть юбилейные медали и посетить экскурсии по всем залам.

Световая проекция Иммануила Канта у Медового моста появится 21 апреля, как и было объявлено ранее. 21 и 22 апреля с 21:00 до полуночи за ней можно будет наблюдать без перерыва. С 23 апреля профиль Канта будет появляться с 21:00 до полуночи на 10 минут в начале каждого часа.

Могила Иммануила Канта будет открыта для всех желающих с 19:00 22 апреля — в этот день каждый может прийти и принести цветы философу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter