Подземный ночной техно-клуб Ravelin приглашает всех на свой День рождения

Приглашаем вас на двойной праздник! В этот особенный день мы отмечаем дни рождения как клуба Ravelin, так и «мамы» проекта — нашей любимой Анастасии!

27 апреля начиная с 23:00 мы открываем двери в мир незабываемых музыкальных впечатлений. Наши талантливые диджеи подарят вам ночь, полную электронной музыки и техно.
На Летке:
23:00-00:00 — P.Hertz
00:00-01:00 — Yboi
01:00-02:00 — Supaisky
02:00-03:00 — Raving Mask
03:00-04:00 — Deft

В основном зале:
VDTKK (Vinyl Electro\techno), который только что обновил свою коллекцию новыми крутыми пластинками.

Но это еще не все! В эту ночь мы приготовили для вас множество сюрпризов. Наш ведущий устроит захватывающие конкурсы, а также мы разыграем сертификаты от наших друзей и партнеров!

  • @sadyrina13 — сертификат на тату, чтобы вы могли выразить свою индивидуальность.
  • Bikini pizza — сертификаты на пиццу, чтобы насладиться вкусом Италии.
  • Saxar — сертификат в салон красоты, чтобы выглядеть на все 100%.
  • @Ek_29_88 — сертификаты, чтобы расслабиться после тяжелого дня.
  • ZVOOQ — сертификат от музыкальной студии, чтобы раскрыть свой талант.
  • Sweet_biscuit39 — вкусные кексы, чтобы подарить себе немного сладости.
  • @danya_mirvoda — сертификат на фотосессию, чтобы запечатлеть ваши яркие момент.


На нашей вечеринке будет загадочный таролог, который раскроет перед вами тайны будущего через древние карты Таро.

Приходите и присоединяйтесь к нам в этот особенный праздник! Мы обещаем, что это будет ночь, которую вы никогда не забудете!
Напоминаем про нашу акцию: коктейль — за отзыв. (Участвуют отзывы на я.картах г.картах 2гис).
Вход с 23:00.

Цена билета:
С репостом до 00:00 — 100₽, после 300₽
Без репоста: 500₽ (репост считается, если он был сделан до 20:00)

До встречи!

18+. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить в в клубе Ravelin.
3 Years — 3 года. 27 april — 27 апреля

Справка

Равелин Ночной клуб

г. Калининград, пр-т Калинина, 4

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