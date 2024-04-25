Подземный ночной техно-клуб Ravelin приглашает всех на свой День рождения

Приглашаем вас на двойной праздник! В этот особенный день мы отмечаем дни рождения как клуба Ravelin, так и «мамы» проекта — нашей любимой Анастасии!

@sadyrina13 — сертификат на тату, чтобы вы могли выразить свою индивидуальность.

Bikini pizza — сертификаты на пиццу, чтобы насладиться вкусом Италии.

Saxar — сертификат в салон красоты, чтобы выглядеть на все 100%.

@Ek_29_88 — сертификаты, чтобы расслабиться после тяжелого дня.



ZVOOQ — сертификат от музыкальной студии, чтобы раскрыть свой талант.

Sweet_biscuit39 — вкусные кексы, чтобы подарить себе немного сладости.

@danya_mirvoda — сертификат на фотосессию, чтобы запечатлеть ваши яркие момент.

27 апреля начиная с 23:00 мы открываем двери в мир незабываемых музыкальных впечатлений. Наши талантливые диджеи подарят вам ночь, полную электронной музыки и техно.23:00-00:00 — P.Hertz00:00-01:00 — Yboi01:00-02:00 — Supaisky02:00-03:00 — Raving Mask03:00-04:00 — DeftVDTKK (Vinyl Electro\techno), который только что обновил свою коллекцию новыми крутыми пластинками.Но это еще не все! В эту ночь мы приготовили для васНаш ведущий устроит захватывающие конкурсы, а также мы разыграем сертификаты от наших друзей и партнеров!На нашей вечеринке будет загадочный таролог, который раскроет перед вами тайны будущего через древние карты Таро.Приходите и присоединяйтесь к нам в этот особенный праздник! Мы обещаем, что это будет ночь, которую вы никогда не забудете!Напоминаем про нашу акцию: коктейль — за отзыв. (Участвуют отзывы на я.картах г.картах 2гис).Вход с 23:00.С репостом до 00:00 — 100₽, после 300₽Без репоста: 500₽ (репост считается, если он был сделан до 20:00)

До встречи!

18+. Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения вы можете получить в в клубе Ravelin.

3 Years — 3 года. 27 april — 27 апреля