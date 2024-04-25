О русском подданстве Канта: в БФУ издали книгу, посвященную философу

Издательство БФУ к 300-летию Иммануила Канта выпустило книгу «Философия Канта в России» (16+), которая охватывает период от русского подданства Канта в Семилетней войне до споров о Канте в период Великой Отечественной войны и их современной перспективы. Автор книги — известный кантовед Алексей Круглов — профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой истории зарубежной философии Российского государственного гyманитарного университета.



«Новому Калининграду» автор рассказал, что в издании, в частности, описывается история российского подданства Канта, которая вызывает в последнее время вопросы у российских чиновников. По словам Алексея Круглова, эта история ранее также была описана профессором БФУ им. И. Канта Геннадием Кретининым со ссылкой на научные источники.

В 1758 году, когда Кёнигсберг был взят русскими войсками, Кант вместе с профессурой Альбертины присягнул на верность Елизавете Петровне. «Профессор красноречия Иоганн Георг Бок (1698-1762) описал эту процедуру следующим образом: пастор зачитал в церкви манифест русской императрицы, «за тем он зачитал присягу на верность, которая была составлена весьма обязательным образом. Все профессора должны были дать ее с поднятыми вверх пальцами, после чего один за другим должны были записать на листе бумаги свои имена. За ними последовали остальные представители университета», — говорится к книге. Сохранились ли до сего дня эти тысячные списки и можно ли в них обнаружить имя Канта вопрос открытый, «однако в том, что Кант присягнул на верность Елизавете Петровне, нет никаких сомнений».

«Закончилось русское подданство магистра Канта через четыре с половиной года, летом 1762 года — на этот раз без каких-либо пышных театрализованных церемоний, — говорится в книге. — Как русские, так и немецкие историки едины в том, что генерал Федор Матвеевич Воейков (1703-1778) по воле наследников императрицы Елизаветы 8 июля / 27 июня 1762 года в документе, который фигурирует в исторической литературе как „прокламация“, „царский патент“ или „объявление“, освободил жителей Восточной Пруссии от данной ими ранее присяги на верность русской императрице».

Фиксировать это в письменном виде от жителей Кенигсберга никто не требовал. Прокламация была напечатана в виде листовки-объявления и доведена до жителей города. В ней говорилось: «... При объявлении этого счастливо заключенного мира все жители этого королевства, какого бы сословия и достоинства они ни были, полностью освобождаются от присяги на верность и от остальных обязанностей, которыми они были связаны с момента взятия этой страны Его Королевским Высочеством». Жители обязывались быть верными своему прежнему королю — королю Пруссии.





Иллюстрация — прокламация об освобождении жителей Восточной Пруссии от российского подданства. Предоставлена Алексеем Кругловым



В книге также говорится, что в августе 1762 года Восточная Пруссия с Кёнигсбергом была передана Пруссии, хотя последние русские войска покинули провинцию и ее столицу только через несколько месяцев. При оставлении Кёнигсберга русские войска не взяли с собой никаких трофеев.

Отметим, что презентовать книгу участникам Международного Кантовского конгресса планируется во время торжественной церемонии закрытия в четверг.