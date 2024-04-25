Кафедральный собор: арендаторы острова Канта дают до 30% наших доходов

Аренда на острове Канта составляет до 30% от всех доходов Кафедрального собора, заявил директор учреждения Григорий Хуциев в интервью деловому порталу Rugrad.

«В лучшем случае, доходы от аренды составят 30% от всех доходов. При этом Кафедральный собор сегодня несет все расходы, связанные с озеленением острова, уходом за парком, уборкой, — отметил Хуциев. — Мы оплачиваем все расходы по освещению острова Канта. В определенные месяцы расходы на парк доходят до 30% от общих расходов Кафедрального собора».

По словам директора культурного учреждения, ставка аренды для постоянного общепита зависит от оборота, и собор получает дополнительный доход в том случае, если выручка превышает определенный минимум. «Нынешний уровень доходов значительно превышает те ожидания и оценки, которые были в начале, — сказал Григорий Хуциев. — Работая на проценте с оборота, мы фактически участвуем в успешном бизнесе наших арендаторов, получаем дополнительные доходы, и это обоснованный подход. Если мы можем создавать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса (фантастический трафик), то почему мы не вправе претендовать на проценты от успеха?».

Однако остров Канта не может принять всех желающих предпринимателей по объективным причинам, считает Хуциев, и проведение ярмарок стало единственным инструмент «хоть как-то удовлетворить предпринимательские потребности тех, кто делает сувениры и занимается стритфудом».

Напомним, 23 апреля на острове Канта начала работу очередная ярмарка. В этом году она посвящена 300-летию Иммануила Канта.