Анненкирхе проведет первую лекцию на «Понарте»

Арт-директор лютеранской церкви Анненкирхе Светлана Ивашкевич расскажет о празднике Пасхи на бывшем пивоваренном заводе «Понарт». Лекция пройдет 5 мая в 16:00. Вход на нее свободный, но необходимо зарегистрироваться онлайн. 16+

«[Светлана Ивашкевич ] расскажет о великом празднике Пасхи, опираясь на художественные образы разных эпох. Шедевры живописи и графики помогут слушателям глубже понять суть, сюжеты и героев, связанных с Воскресением Христа. И всё это доступным языком и без сложных терминов», — отмечается в анонсе.

Лекция будет организована в пространстве будущей выставки «Сотворение». «Вы сможете оценить масштабы нашей задумки в Калининграде и проникнуться атмосферой пока ещё пустующих залов. И заодно посетить другие мероприятия — ведь встреча со Светланой станет частью обширной программы по случаю Пасхального праздника в Понарте», — пояснили в Анненкирхе.

Ранее лютеранская церковь Анненкирхе из Санкт-Петербурга арендовала помещения бывшего пивоваренного завода «Понарт» площадью около 2000 м². В июле в них планируют открыть выставочное пространство. Первым проектом Анненкирхе в Калининграде станет выставка «Сотворение» (6+), представляющая собой библейский взгляд на создание мира через призму современного христианского искусства.

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