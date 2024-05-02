В Калининградском зоопарке решили делать дождевики из пакетов

Калининградский зоопарк объявил сбор полиэтиленовых пакетов. Из них планируют делать дождевики, которые можно будет приобрести в сувенирных лавках на территории зоосада.

Контейнер для сбора пакетов находится у центрального входа со стороны проспекта Мира. В нем можно оставить плотные чистые пакеты толщиной около 20 микрон (пример на фото). «Думается, это отличная возможность пристроить свои ненужные пакеты с пользой. Заранее благодарим всех, кто поддержит нас в этом деле», — отметили в Калининградском зоопарке.

Ранее в учреждении задумали создать мерч из рисунков тюленя Кайюса. Его обучали «живописи», чтобы утихомирить буйный нрав.