В кимоно и без: как прошло Второе первенство по АРБ в Калининграде

В Вербное воскресенье, 28 апреля, состоялось второе Первенство Калининградской области по абсолютно реальному бою, посвящённое памяти первого президента «Союза ветеранов военной разведки», генерал-лейтенанта Бабаянца Юрия Аршамовича.

Соревнования прошли в двух дисциплинах «в кимоно» и «без кимоно». Это два разных соревнования с отличающимся наградным фондом, экипировкой и правилами судейства. И конечно, это две разные турнирные таблицы и разные противники.





День выдался очень светлым и солнечным, по-настоящему вербным! В этот раз соревнования собрали более 150 участников из многих городов области и из Калининграда:

— Команда клуба «Боевое наследие — Крафт им. Батищевой С.А.» под руководством Догадова Николая Валерьевича

— Клуб «Илья Муромец», г. Светлый, под руководством Зонина Александра.

— Большой командой был представлен клуб «Белый волк» под руководством Волкова Алексея.

— Центр спортивной подготовки «Георгий Победоносец» под руководством Гергерта Александра.

— Команда клуба «Родъ», г. Калининград, под руководством Крылова Юрия (МС по АРБ).

— Команда клуба «Титан», г. Приморск, под руководством Белоусова Никиты.

— Команда клуба «Янтарный», пос. Янтарный, под руководством Футина Дмитрия.

— Команда клуба «Медведь», г. Гусев, под руководством Жилко Александра.

— Команда клуба КРБ «Архангел» под руководством Маценко Александра.

— Команда клуба «WW Янтарный» пос. Янтарный под руководством Футина Дмитрия







На торжественной церемонии открытия присутствовали официальные лица:

Бабаянц Борис Аршамович, брат генерал-лейтенанта Бабаянца Юрия Аршамовича,

Быков Олег Анатольевич — заместитель председателя городского Совета депутатов,

Вертепов Артём Александрович — депутат Заксобрания Калининградской области,

Матвеев Владислав Владимирович — депутат городского Совета депутатов г. Калининграда,

Серёжкин Сергей Васильевич — генеральный директор НП «Союз ветеранов военной разведки» г. Калининграда.

Поединки проходили на двух коврах. На ковре № 1 под руководством мастера спорта, трёхкратного чемпиона ВС РФ по АРБ Мухина Николая проходили бои детей до 12 лет.

Ковёр № 2 был отведён для бойцов от 12 лет и старше. На этом ковре начал судейство президент Федерации АРБ и главный судья соревнований Догадов Николай Валерьевич.

Битва разгорелась нешуточная! Каждый из бойцов был настроен на победу! Но, как известно, в бою побеждает один — тот, кто сильней, техничней, выносливей, точней и быстрей. Но и, конечно, спортивная удача тоже важна.

Соревнования прошли успешно и без травм! Защитная экипировка отработала, несмотря на сильные удары и амплитудные броски!

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Благодарю за неоценимое содействие и помощь в организации патриотических, спортивных, детско-юношеских соревнований, направленных на допризывную подготовку молодёжи НП «Союз ветеранов военной разведки » в г. Калининграде генерального директора, полковника Серёжкина Сергея Васильевича и весь коллектив ветеранского объединения военных разведчиков Калининградской области. Спасибо всему коллективу Федерации абсолютно реального боя за ответственный подход и поддержку! — президент Федерации абсолютно реального боя Калининградской области Догадов Николай Валерьевич.

Телефон: +7 (952) 059 03 02.