Музей Калининграда советского периода «Дом китобоя» забрал три окна Дома Советов. Об этом «Новому Калининграду» сообщил основатель проекта Александр Быченко.



«Я подумал, что если бы кто-то сейчас нашел окно Королевского замка, это было бы круто. А вот же Дом Советов, который точно такой же крутой объект и символически, и культурно, и архитектурно. И если в каком-нибудь музее сохранится окно, это тоже будет хорошо», — считает он.

По словам Александра Быченко, «Дом китобоя» связался с Корпорацией развития Калининградской области, владеющей зданием. «[Руководитель корпорации] Андрей Толмачев сказал, что не возражает [сохранения музеем окон], но с подрядчиком подписано соглашение о том, что все, что остается от Дома Советов в качестве материалов, принадлежит ему, и вопрос надо решать с ним», — пояснил основатель «Дома китобоя». В итоге подрядчик передал три окна на безвозмездных условиях, музей оплачивал только их транспортировку на склад.

«Мы подавались на один грантовый конкурс, заранее поговорив с правительством и мэрией о том, что хотели бы сделать паблик-арт, объявить конкурс, привлечь федеральных экспертов вроде директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой и установить в Калининграде какой-то объект, сделанный из этих окошек, — пояснил Александр Быченко. — Мы понимаем, что мы хотим с ними что-то сделать, но пока не понимаем что именно. Дом Советов разбирают очень быстро, и я понял, что если мы и дальше будем ждать, нам просто не с чем будет работать».

Демонтаж Дома Советов начался в мае 2023 года. Контракт на выполнение работ заключили с компанией «Техноресурс». Здание должны разобрать до 22 июня 2024 года. За эту работу подрядчик получит 127,7 млн рублей. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не исключает появления парка на территории Дома Советов, пока что обустройство зеленой зоны запланировано только на месте Королевского замка.

«Все проекты, которые предлагаются, вызывают очень серьезные дискуссии. Некоторые люди говорят мне: „Восстанови замок“. Замка не будет. На месте замка будет парк. А на месте Дома Советов пока не будет ничего. Потом посмотрим. Может, и на его месте сделаем парк», — заявлял глава региона в интервью «Ведомостям».