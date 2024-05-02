Алиханов не исключает появление парка и на месте Дома Советов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не исключает появление парка и на территории Дома Советов. Пока его обустройство запланировано на месте Королевского замка, рассказал глава региона в интервью «Ведомостям».



«К большому сожалению, мы его [Дом Советов] достроить не смогли, — сказал Алиханов, — С удовольствием бы достроили. Но конструктивно это невозможно. Что будет на его месте? Тут есть разные позиции. С архитектурно-урбанистической точки зрения там обязательно что-то должно быть. Но все проекты, которые предлагаются, вызывают очень серьезные дискуссии. Некоторые люди говорят мне: „Восстанови замок“. Замка не будет. На месте замка будет парк. А на месте Дома Советов пока не будет ничего. Потом посмотрим. Может, и на его месте сделаем парк».

Ранее губернатор обещал определиться с судьбой территории под Домом Советов после появления парка на месте раскопок Королевского замка. Зелёную зону предложили назвать «Русским парком». Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне заявлял, что помимо парка там планируется построить деловой центр.