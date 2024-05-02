Алиханов не исключает появление парка и на месте Дома Советов

Все новости по теме: Дом Советов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не исключает появление парка и на территории Дома Советов. Пока его обустройство запланировано на месте Королевского замка, рассказал глава региона в интервью «Ведомостям».

«К большому сожалению, мы его [Дом Советов] достроить не смогли, — сказал Алиханов, — С удовольствием бы достроили. Но конструктивно это невозможно. Что будет на его месте? Тут есть разные позиции. С архитектурно-урбанистической точки зрения там обязательно что-то должно быть. Но все проекты, которые предлагаются, вызывают очень серьезные дискуссии. Некоторые люди говорят мне: „Восстанови замок“. Замка не будет. На месте замка будет парк. А на месте Дома Советов пока не будет ничего. Потом посмотрим. Может, и на его месте сделаем парк».

Ранее губернатор обещал определиться с судьбой территории под Домом Советов после появления парка на месте раскопок Королевского замка. Зелёную зону предложили назвать «Русским парком». Советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне заявлял, что помимо парка там планируется построить деловой центр.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter