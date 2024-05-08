«Синий флаг» хотят выдать ещё семи пляжам в Калининградской области

Награду «Синий флаг» планируют выдать ещё семи пляжам Калининградской области. В списке — «Центральный» и «Янтарный» пляжи в Янтарном, «Гнездо» и «Резиденция» в Зеленоградске, центральный пляж в Балтийске и два участка в Пионерском, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сейчас в регионе действуют 17 обустроенных муниципальных морских пляжей общей протяженностью 6,5 км. Пять из них адаптированы для людей с ограниченными возможностями. «В планах — увеличить количество пляжей до 19, десять из которых будут отмечены сертификатом „Синий флаг“. В прошлом году таких было всего три», — отмечает АТОР.

«Синий флаг» — это высшая оценка качества пляжей в России, введенная Ростуризмом вместо прежней международной награды «Голубой флаг» (ее в прошлом году получили сразу два пляжа в Янтарном).

«К началу сезона на всех официальных пляжах Калининградской области будут проведены водолазные обследования, взяты пробы воды и песка, проведены проверки готовности пляжей Центром ГИМС МЧС России по Калининградской области, получены акты обследования и заключения Роспотребнадзора», — цитирует АТОР министерство по культуре и туризму региона.

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