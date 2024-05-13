Corendon Airlines отменяет рейсы из Калининграда в Турцию

Авиаперевозчик Corendon Airlines отменяет полетную программу из Калининградской области в Турцию, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Вслед за отменами прямых рейсов Калининград — Анталья турецких авиакомпаний Southwind Airlines и Tailwind Airlines, третья полетная программа по этому маршруту, авиакомпании Corendon Airlines, которая должна была стартовать 22 мая, тоже снимается», — говорится в публикации со ссылкой на заказчика программы.

Причиной отмены называется то, что власти ряда стран Евросоюза выступают против пролета над их территорией. В итоге туроператор FUN&SUN принял решение о снятии полетной программы из Калининграда в Анталью. Рейсы в Анталью планировались с 22 мая два раза в неделю. «Решение принято по тем же причинам, что послужили основанием отмены рейсов двух других турецких перевозчиков: ряд стран ЕС в мае отозвал разрешения на пролет самолетов с российскими туристами гад своей территорией, а длившиеся около десять дней переговоры ни к чему не привели», — отмечается на сайте АТОР.

«Не желая ставить туристов перед свершившимся фактом накануне вылета, мы приняли сегодня решение о снятии полетной программы Калининград — Анталья на рейсах Corendon Airlines ввиду невозможности выполнения этих рейсов по не зависящим от нас причинам. Туристы, забронировавшие туры в Турцию на этих рейсах, могут перебронировать турпакет в Анталью или на другое направление с вылетом из другого города России или получить полный возврат денежных средств или», — сообщили в FUN&SUN.