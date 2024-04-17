Авиакомпания Corendon Airlines намерена летать из Калининграда в Турцию

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Авиакомпания Corendon Airlines планирует запустить чартерные рейсы из Калининграда в Анталью, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Согласно данным туроператора FUN&SUN, новая полетная программа стартует 22 мая и завершится 26 октября. Периодичность вылетов составит два раза в неделю (по средам и субботам). «На этих рейсах полетят, по имеющейся информации, только туристы FUN&SUN, другие игроки рынка пока не выражали намерение брать блоки мест», — отмечается на сайте АТОР.

Количество кресел на борту — 189, включенный багаж — 20 кг, ручная кладь — 8 кг. В стоимость билетов и туров входит питание — сэндвич и горячий напиток.

Ранее аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждает, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью.

Самое читаемое:

Все новости за день


Обсудить в ВКонтакте

Публикации

При чём здесь строганина? Интервью с шеф-поваром Алексеем Потаповым о нюансах балтийской кухни При чём здесь строганина? Интервью с шеф-поваром Алексеем Потаповым о нюансах балтийской кухни
Свежие вкусы, новый подход: «Ростерхит» открывает весенний сезон Свежие вкусы, новый подход: «Ростерхит» открывает весенний сезон
Лучшего бармена Калининграда определили на конкурсе «Янтарный Шейкер-2022» Лучшего бармена Калининграда определили на конкурсе «Янтарный Шейкер-2022»
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter