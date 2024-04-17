Авиакомпания Corendon Airlines намерена летать из Калининграда в Турцию

Авиакомпания Corendon Airlines планирует запустить чартерные рейсы из Калининграда в Анталью, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Согласно данным туроператора FUN&SUN, новая полетная программа стартует 22 мая и завершится 26 октября. Периодичность вылетов составит два раза в неделю (по средам и субботам). «На этих рейсах полетят, по имеющейся информации, только туристы FUN&SUN, другие игроки рынка пока не выражали намерение брать блоки мест», — отмечается на сайте АТОР.

Количество кресел на борту — 189, включенный багаж — 20 кг, ручная кладь — 8 кг. В стоимость билетов и туров входит питание — сэндвич и горячий напиток.

Ранее аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждает, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью.