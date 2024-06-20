Шлюпочный поход «Путь к океану» достиг своего «экватора»

Участники шлюпочного похода Музея Мирового океана вышли в воды Куршского залива и дошли до пос. Заливино, где посетили Старый маяк и научно-экспедиционную базу, сообщает «Музей Мирового океана».



В рамках проекта «Путь к океану» участники похода в общей сложности прошли около 100 км по рекам и заливам Гвардейского и Полесского районов. Воспитанники кадетских классов, училищ и морских институтов попрактиковались в применении теоретических знаний в морской навигации.

Шлюпочный поход стартовал 17 июня, в нём в принимают участие 15 весельных ялов и более 120 человек из Калининграда, Тулы и Белоруссии. Сам проект проходит уже в 18 раз. Поход посвящен 85-летию судна «Витязь», который уже 30 лет стоит у музея, и 310-летию со дня победы русского флота у мыса Гангут.

В конце мая проект Музея Мирового океана по оснащению оборудованием научно-экспедиционной базы в посёлке Заливино и организации шлюпочного похода «Путь к океану-2024» получил грант Русского географического общества.

