Проект Музея Мирового океана получил грант Русского географического общества (фото)

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Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

Проект Музея Мирового океана получил грант Русского географического общества. Речь об оснащении оборудованием научно-экспедиционной базы в посёлке Заливино и организации шлюпочного похода «Путь к океану-2024». Об этом сообщила пресс-служба музея.

Научно-экспедиционная база находится на примыкающем к маяку земельном участке, который помогли приобрести попечители музея. Как сообщалось ранее, строители завершают в здании отделочные работы, идёт благоустройство территории.

«Научно-экспедиционная база на маяке в Заливино предусматривает создание инфраструктуры для организации занятий по истории и географии, станет удобным местом для научной работы, школьных и студенческих практик. Грантовые средства Русского географического общества позволят приобрести оборудование для практических занятий, в том числе метеорологический полевой комплект, полевые цифровые лаборатории по биологии и экологии. Также база формируется как площадка для подготовки и обслуживания маломерного флота музея», — сообщили в ММО.

В шлюпочный поход планируют отправить воспитанников кадетских классов, учащихся морских высших учебных заведений, а также ребят из музейного объединения «Юный моряк». Предполагается, что экипажи «примут участие в наглядном обследование участка акватории Куршского залива с помощью гидролокатора бокового обзора с промерным эхолотом, которое будет проведено с привлечением специалистов впервые в современной истории региона».

В начале мая стало известно о том, что музей выделяет 2,5 млн рублей на на завершение строительства морской научно-экспедиционной базы (НЭБ) в посёлке Заливино под Полесском.

О том, что у маяка в Заливино хотят открыть научно-экспедиционную базу и ангары для ремонта судов, сообщали в 2022 году. «У нас тут [будет] научно-экспедиционная база, она необходима, ангары для ремонта небольших судов, лаборатории по изучению экологии залива, спортивные площадки, место под палаточный городок», — рассказывала заведующая сектором «Старый маяк Заливино» Музея Мирового океана Ольга Ткачёва.

Довоенный маяк в Заливино передали Музею Мирового океана летом 2020 года. Позже музей выкупил и дом смотрителя маяка.

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