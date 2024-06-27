Михаил Шахназаров выступит с программой «История в стиле fine»

Михаил Шахназаров — современный российский писатель, журналист и блогер.

Автор романов «Слева молот, справа серп», и «„Контрабас“ и виски с трюфелями», в которых с юмором и ностальгией рассказываются истории из жизни советских граждан восьмидесятых годов, Михаил Шахназаров родился 28 августа 1967 года в Риге.



В «Янтарь-холле» он выступит с новой программой и презентацией книги «История в стиле fine». Пародии, стихи, эссе, юморески и, конечно же, общение со зрителями!

Билеты по ссылкам Пирамида, Кассир.ру.

Занимайте лучшие места! Встречаемся 21 июля в «Янтарь-холле» в 17.00: г. Светлогорск, ул. Ленина, 11.

ООО «Кассир.Ру», г. Калининград, ул. К. Маркса, 8, пом. 1. ОГРН 1163926054236 ООО «ПИРАМИДА-КАЛИНИНГРАД», Калининград г, Ключевая ул, дом 25Б, ОГРН 1033902832413.
fine — отлично.

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