КЖД запустила «тематический поезд» для туристов

На Калининградской железной дороге начал курсировать рельсовый автобус с обновленным интерьером о достопримечательностях Нестеровского и Гусевского районов. Цель информационной кампании — рассказать пассажирам пригородных поездов о туристическом потенциале восточной части области. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

В вагонах рельсового автобуса размещены постеры с фотографиями и краткой информацией о Роминтенской пуще, Виштынецком озере, исторических и культурных объектах Нестеровского и Гусевского районов. Подробно о достопримечательностях пассажиры смогут узнать, отсканировав QR-коды. В будние дни рельсовый автобус будет курсировать в направлении Мамоново, Багратионовска, Советска, Балтийска и Чернышевского. По выходным и праздникам — в сообщении Калининград — Краснолесье.

«Так, уже в предстоящие выходные 22 и 23 июня жители и гости региона, желающие совершить путешествие в Красный лес, смогут это сделать в тематически оформленном поезде. Рельсовый автобус сообщением Калининград — Краснолесье был запущен 1 мая 2024 года и за это время перевез свыше 3700 пассажиров», — уточняется в сообщении.