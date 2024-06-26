В библиотеке им. Чехова презентуют книгу о старинных дверях Калининграда

Александра Макаревич. Фото: отдел по связям с общественностью Калининградской Центральной библиотечной системы
Александра Макаревич. Фото: отдел по связям с общественностью Калининградской Центральной библиотечной системы
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29 июня в 18:00 в библиотеке им. А.П. Чехова состоится презентация издательского проекта искусствоведа Александры Макаревич «Старинные двери Калининградской области: историко-архитектурный аспект и характерные декоративные особенности». Она пройдет в рамках «Арт-бук вечеринки» (12+), сообщает отдел по связям с общественностью Калининградской Центральной библиотечной системы.

«Подлинные двери даже в состоянии сильного износа остаются истинными произведениями декоративно-прикладного искусства и имеют самостоятельную ценность», — полагает Александра Макаревич.

Как отметили в ЦБС, книга, разработанная при поддержке Фонда капитального ремонта области, покажет важность «двери на родном месте» и самобытность архитектуры Калининградской области. Читатели смогут проследить в хронологическом порядке, как с течением времени и сменой архитектурных стилей менялся облик дверей в местном зодчестве, узнать об их стилистических особенностях. Данное издание поможет повысить свою визуальную грамотность в отношении такой детали дома, как дверь, отмечает Александра Макаревич.


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