«Водоканал» предлагает призы за селфи с канализационными люками

«Водоканал» запустил квест по поиску арт-люков с Капелькой. Участникам обещают памятные призы и подарки, сообщается на странице организации «ВКонтакте».

Чтобы поучаствовать в квесте, нужно разгадать загадки о местоположении арт-люков с Капелькой, сделать селфи с каждым найденным люком и опубликовать их у себя на странице с соответствующим хештегом. Итоги квеста планируется подвести 29 июля.

Победителям обещают «модную и стильную продукцию „на волне“ для летнего отдыха от „Водоканала“»; сувениры от БФУ имени Канта; шарфы от ФК «Балтика»; билеты в кинотеатры и пригласительные в музеи.